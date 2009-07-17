Пентагон делает вынужденный шаг: армию США увеличат

США намерены увеличить численность армии и послать в Афганистан больше войск, чем предполагалось ранее.

Как передает РИА «Новости»,об этом заявил глава Пентагона Роберт ГЕЙТС во время посещения военной базы Fort Drum в штате Нью-Йорк.

"Я думаю, это будет незначительное увеличение сверх тех 68 тысяч военнослужащих, которые туда (в Афганистан) отправляются. Это произойдет до конца года. Некоторое увеличение, но небольшое", - сказал Р.ГЕЙТС.

Он уточнил, что руководство Пентагона идет на этот вынужденный шаг крайне неохотно.

Р.ГЕЙТС также сообщил о намерении в целом увеличить численность армии США. По его словам, обе эти инициативы продиктованы стремлением "уменьшить влияние того стресса, в котором находится армия, участвующая в двух войнах". Он не сказал, насколько возрастет численность армии США, отметив, что примет решение по этому вопросу на следующей неделе.