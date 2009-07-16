Литвин объявил себя святым

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин убежден в своей победе на президентских выборах.

Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде", комментируя свои шансы на президентских выборах.

"Я произвожу впечатление человека, который принимает адекватные решения – это первое. Второе – я всегда побеждал более сильных. И я готов к персональному диалогу с кем-угодно на все темы, которые интересуют людей. Я понимаю, на что я натыкаюсь, но отдавать страну на поталу не собираюсь. Сейчас такое творится в депутатском корпусе, а потом всех людей позагоняют в стойло", - сказал спикер.

"Мне можно многое забрасывать, но нельзя сказать, что я не болею за работу, за состояние дел, за страну. И никто не может сказать, что я свое личное ставлю на первый план. Поэтому я сегодня спокоен, меня интересует не Верховная Рада, не должности, меня интересует, как жить в этой стране. А по поводу всех наскоков на меня – пусть они на себя посмотрят. Я знаю свои ошибки и просчеты, но не им меня судить. Так как, по сравнению с ними, я – святой", - заявил Литвин.

"Пусть будет троеборство. Но вы же прекрасно понимаете, что сегодня происходит усиленное зомбирование людей: будет только так – и ничего другого. Увидим, как будет. Это будет мое поражение, но это будет, прежде всего, поражение для страны, так как я найду, как дальше жить и работать", - добавил он.