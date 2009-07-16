Лукашенко тоже отказался ехать на скачки к Медведеву

Александр Лукашенко проигнорировал приглашение приехать в Москву на скачки на приз президента.Об этом сообщает Эхо Москвы

На это мероприятие традиционно приглашаются главы всех стран СНГ. "Наш президент свое участие в этом событии не планирует, поэтому его приезд в Москву не ожидается", - сообщил временный поверенный в делах Белоруссии в Москве. "Думаю, у наших президентов еще будет возможность пообщаться – и на формальном, и на неформальном уровне", - добавил белорусский дипломат.

Как сообщал УНИАН, на московские скачки точно не приедут президенты Украины и Туркменистана Виктор ЮЩЕНКО и Гурбангулы БЕРДЫМУХАММЕДОВ.