Гриценко придумал тормоза для Президента

Глава Всеукраинской общественной организации «Гражданская позиция», народный депутат Анатолий Гриценко идет в Президенты потому, что не видит никого сильнее и эффективнее, сообщает пресс-служба политика.

«Я и моя семья хотим жить в Украине, но мы не хотим жить в такой Украине, как сейчас. И будем бороться за свою страну, - утверждает народный депутат. - Я бы не выдвигал свою кандидатуру в президенты, если бы среди известных кандидатов видел более сильного, эффективного и честного претендента. Таких не вижу, поэтому иду на выборы», - подчеркнул он.

Собственные шансы победить в гонке за президентским креслом, как признался Гриценко, он еще не оценивал.

«Я начал свой путь и пройду его до конца, - утверждает народный депутат. - В настоящий момент процессы в экономике и общественном сознании развиваются настолько быстро, что прогнозировать результат выборов не может никто».

Первым же своим указом в качестве главы государства народный депутат обязуется возобновить разрушенную систему власти и изменить жизнь в стране путем кадровых изменений. «Президент должен иметь право сам, без коалиции, формировать правительство и лично руководить его работой », - считает парламентарий.

Для того, чтобы глава государства не злоупотреблял своими полномочиями, лидер «Гражданской позиции» предусмотрел в своей Конституции Порядка немало предохранителей, которые защитят страну от узурпации власти президентом.

«Я предлагаю снять неприкосновенность с президента — совершил преступление, будешь за решеткой. Нужно упростить процедуру импичмента президента — для его отстранения от власти будет достаточно 300 голосов. А, кроме того, если президента «заносит» в сторону диктатуры, 226 депутатов смогут объявить референдум о доверии главе государства. И тогда через месяц народ выбросит узурпатора из кресла», - поведал парламентарий.

Хотя предохранители, тормоза и важны для системы власти, но сегодня более важной задачей, по мнению Гриценко, является движение вперед и ответственность, которая никак не может быть коллективной. Именно поэтому в собственном проекте конституционных изменений народный депутат предложил присвоить ответственности фамилию всенародно избранного президента, который сам будет не только формировать правительство, но и отвечать за все его действия.