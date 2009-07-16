Ефремов заявляет, что в ВР найден компромисс

Первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что в Верховной Раде найден компромисс.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам он сообщил, что достигнута договоренность по законопроекту, который касается проведения Евро-2012, а также в Верховной Раде будет рассмотрен вопрос о ратификации соглашения с ЕБРР о предоставлении Украине кредита для строительства дороги Киев-Харьков. Кроме того, по словам А.ЕФРЕМОВА, предусмотрено голосование относительно направления на повторное второе чтение законопроекта о прожиточном минимуме и минимальной зарплате.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что после этого сессия парламента будет закрыта.