Литвин не выполнил угрозу - объявлен перерыв

В пленарном заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 12.30.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим председатель ВР Владимир ЛИТВИН заявил, что закроет заседание парламента в 12 часов, поскольку парламент не может ждать, пока будут вестись переговоры за рубежом (речь идет о визите премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Республику Корея - УНИАН).

Через несколько секунд после этих слов в сессионный зал забежал первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН, прошел в президиум и что-то сказал В.ЛИТВИНУ. Сразу за ним зашли и лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, и первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

После этого В.ЛИТВИН не закрыл заседание, а объявил перерыв до 12.30.