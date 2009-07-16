Регионалы подрались с охраной Литвина
11:10, 16 июля 2009Политика
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"Герои" - Лукъянов и Чечетов
В парламенте произошла драка между народными депутатами от Партии регионов и охраной председателя Верховной Рады.
Как сообщает “Украинская правда”, драка произошла в приемной председателя ВР Владимира ЛИТВИНА. В ней приняли участие, в частности "регионалы" Владислав ЛУКЬЯНОВ и Михаил ЧЕЧЕТОВ, которые подрались с охраной В.ЛИТВИНА.
Драка произошла из-за того, что охрана пыталась вывести В.ЛИТВИНА из кабинета, а им мешали депутаты от Партии регионов. Депутаты пытались не выпустить В.ЛИТВИНА из кабинета. Перед этим "регионалы" заблокировали спикера в его кабинете.
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