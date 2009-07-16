Верховная Рада со скрипом заработала

В Верховной Раде Украины открылось внеочередное пленарное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале зарегистрировались 250 народных депутатов.

Председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ удалось выйти из своего кабинета, заблокированного представителями фракции Партии регионов, и зайти в президиум для открытия сессии.

Председатель ВР, открывая пленарное заседание, отметил, что сегодня некоторые политические силы демонстрируют, что у них нет никакого желания принимать решения, и все делается для того, чтобы довести ситуацию до абсурда.

В.ЛИТВИН назвал недопустимым блокирование работы парламента и призвал лидеров всех политических сил прийти в ВР и выразить свою позицию.

«Пусть все вожди придут в Верховную Раду и аргументируют свою позицию», - сказал В.ЛИТВИН.

Находящиеся в президиуме Верховной Рады депутаты от БЮТ делают все, чтобы председатель ВР провел заседание. Депутаты от Партии регионов находятся возле трибуны парламента. Там же присутствуют и часть членов фракции БЮТ.

После того, как В.ЛИТВИН поставил на рассмотрение первый вопрос повестки дня сегодняшнего пленарного заседания, депутаты от Партии регионов пытались сломать его микрофон, но депутаты от БЮТ этому помешали, в результате чего произошло столкновение.