В Раде уже дерутся (дополненная)

В.ЛИТВИН называет недопустимым блокирование работы парламента и призывает лидеров всех политических сил прийти в ВР и выразить свою позицию.

«Пусть все вожди придут в Верховную Раду и аргументируют свою позицию», - сказал В.ЛИТВИН.

В президиуме Верховной Рады находятся депутаты от БЮТ, которые делают все, чтобы председатель ВР провел заседание. В то же время, депутаты от Партии регионов находятся возле трибуны парламента. Там же присутствуют и часть членов фракции БЮТ.

После того, как В.ЛИТВИН поставил на рассмотрение первый вопрос повестки дня сегодняшнего пленарного заседания, депутаты от Партии регионов пытались сломать его микрофон, но члены БЮТ этому помешали, в результате чего произошло столкновение.