Кожемякин пытался прорваться в кабинет Литвина

09:59, 16 июля 2009
Политика
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Слышатся крики и стук

Народный депутат от БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН пытался прорваться в кабинет председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, с противоположной стороны дверь держат, происходит столкновение. Что именно происходит в кабинете В.ЛИТВИНА, не видно, поскольку дверь закрыта, только слышатся крики и стук.

Народные депутаты от Партии регионов подошли к двери кабинета председателя ВР и перекрыли их. А.КОЖЕМЯКИН отошел от двери.

 

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