Кожемякин пытался прорваться в кабинет Литвина

Народный депутат от БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН пытался прорваться в кабинет председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, с противоположной стороны дверь держат, происходит столкновение. Что именно происходит в кабинете В.ЛИТВИНА, не видно, поскольку дверь закрыта, только слышатся крики и стук.

Народные депутаты от Партии регионов подошли к двери кабинета председателя ВР и перекрыли их. А.КОЖЕМЯКИН отошел от двери.