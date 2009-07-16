Кожемякин пытался прорваться в кабинет Литвина
09:59, 16 июля 2009Политика
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Слышатся крики и стук
Народный депутат от БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН пытался прорваться в кабинет председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА.
Как передает корреспондент УНИАН, с противоположной стороны дверь держат, происходит столкновение. Что именно происходит в кабинете В.ЛИТВИНА, не видно, поскольку дверь закрыта, только слышатся крики и стук.
Народные депутаты от Партии регионов подошли к двери кабинета председателя ВР и перекрыли их. А.КОЖЕМЯКИН отошел от двери.
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