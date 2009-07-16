Партия регионов заблокировала Литвина

Фракция Партии регионов заблокировала выход из кабинета председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА.

На данный момент члены фракции БЮТ находятся в сессионном зале и делают все, чтобы не допустить депутатов от Партии регионов к блокированию трибуны и президиума парламента.

Как заявил в интервью журналистам народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО, сделано все для того, чтобы парламент смог работать. По его словам, несмотря на то, что двери в президиум заблокированы креслами, когда В.ЛИТВИН будет заходить в президиум, ему дадут возможность это сделать, а вход блокируется от депутатов из Партии регионов.