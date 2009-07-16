БЮТ сегодня проснулся раньше регионалов

Народные депутаты от БЮТ заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.

Как сообщили УНИАН во фракции, речь «идет не о блокировании трибуны, а о разблокировании работы парламента».

Народные депутаты этой фракции находятся в парламенте с 7.00 утра.

В сессионном зале отсутствуют народные депутаты от Партии регионов. По некоторым данным, у них проходит заседание фракции.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ВР запланировано внеочередное заседание. Ранее депутаты от Партии регионов блокировали трибуну и президиум парламента, требуя принятия закона о повышении минимальной зарплаты и прожиточного минимума.