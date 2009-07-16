Лозинский обошел расставленные сети в Никополе

Экс-нардепу от БЮТ Лозинскому устроили в Никополе две засады.

Как сообщил «Сегодня»источник в ГПУ, позавчера и вчера была большая надежда, что объявленный в розыск экс-нардеп Виктор Лозинский, подозреваемый в убийстве жителя Кировоградщины Владимира Олейника, попадется в расставленные следствием сети. По оперативной информации, Лозинский якобы должен был объявиться по одному из двух адресов в городе Никополе (Днепропетровская область). Туда выехали, сделали обыск и сели в засады две группы: одна — из сотрудников СБУ, другая — прокурорская. Однако Лозинский там не объявился. Опергруппы выехали в Киев для доклада руководству.

Корреспондент издания спросил замгенпрокурора Виталия Щеткина (с недавних пор курирует все следствие в ГПУ, за исключением нескольких особо резонансных дел вроде отравления Ющенко или поисков экс-генерала Пукача), ищут ли Лозинского за рубежом. «У нас нет данных, что Лозинский покинул страну, поэтому проверяем информацию о его нахождении внутри Украины», — ответил Щеткин.

Вчера же МВД объявило, что тем, кто сообщит о местопребывании Лозинского, гарантированы конфиденциальность и вознаграждение (звонить по телефонам в Киеве 254-78-14, 254-75-14, 256-10-63, или 102).

Правда, "Сегодня" выяснила, что о размерах его в самом МВД пока не знают (или тщательно скрывают), а в ГПУ вообще ничего о награде не слыхали. «Первый раз об этом слышу», — удивился Виталий Щеткин.