Памятником Мазепе займется суд

Общество “Просвита” рассматривает возможность обратиться в суд с иском к Полтавскому городскому совету и городскому председателю Полтавы Андрею МАТКОВСКОМУ в связи с действиями по препятствованию строительству памятника гетману Ивану Мазепе в Полтаве.

Об этом УНИАН сообщил руководитель Полтавской организации “Просвиты”, народный депутат Украины Николай КУЛЬЧИНСКИЙ.

По его словам, срыв горсоветом Полтавы и его мэром утвержденных ранее сроков начала строительства памятника И.Мазепе нанесло значительный материальный ущерб обществу “Просвита”, которое уже перечислило более 1 млн. 100 тыс. грн. хозяйствующим субъектам на строительство памятника.

Н.КУЛЬЧИНСКИЙ также отметил, что эти средства были собраны как благотворительные взносы украинскими гражданами.

"Городской совет и мэр делают все возможное и невозможное, чтобы затянуть строительство памятника. Однако, несмотря на понесенные материальные потери, я уверен, что памятник Мазепе будет установлен, как и планировалось раньше, ко Дню Независимости", - сказал Н.КУЛЬЧИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июля, депутаты городского совета Полтавы на внеочередной сессии должны рассмотреть вопрос об отмене своего решения от 22 августа 2008 года «О согласовании места расположения памятника гетману Украины Ивану Мазепе».

По расчетам инициаторов проекта, строительство памятника будет стоить 1 млн. 824 тыс. грн.