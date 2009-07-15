Тигипко: баба, она сердцем чует

Экс-советник премьер-министра Сергей ТИГИПКО, заявивший о намерении баллотироваться на пост Президента Украины, будет рассчитывать на поддержку всех избирателей, но особенно - женщин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«Рассчитывать на какой-то конкретный электорат и сказать, что сегодня я буду нацелен только на какую-то интеллектуальную элиту и еще что-то… я не стану», - сказал С.ТИГИПКО. При этом добавил: «Вот на женщин очень буду рассчитывать. Как говорят – баба, она сердцем чует. Можно обманывать, а женщина почувствует. Будешь искренним - тоже почувствует».

Он убежден, что работать надо на всех избирателей, и в политической борьбе будет, прежде всего, «рассчитывать на их патриотические чувства».

С.ТИГИПКО заявил, что вступить в президентскую гонку его подтолкнула не внутренняя потребность, а, «прежде всего, внешняя ситуация». «Я посмотрел на то что происходит, и задал себе вопрос: почему Украина больше всех стран СНГ и Европы пострадала от кризиса? Почему у нас самая большая инфляция, и во всем мире цены сегодня падают, а у нас растут. Почему?... Мы что - нация не такая?...», - отметил политик. По словам С.ТИГИПКО, он пришел к выводу, что в этом виновата слабая и непрофессиональная власть.

Он подчеркнул, что нынешние политические лидеры не должны бояться конкуренции с ним. «Не надо никому особо меня бояться. Потому что все политики, которые сегодня есть, и ЯНУКОВИЧ, и ТИМОШЕНКО, в любом случае останутся. Они потеряют рейтинги, они меньше наберут, но они останутся. Рисоваться друг перед другом или перед электоратом в какой-то радикальности сегодня уже не модно, всем надоело. Сегодня модно находить компромиссы», - сказал С.ТИГИПКО.

По мнению С.ТИГИПКО, с его возвращением в политику в Украине «добавляется политическая конкуренция, а все бравые заявки о рейтингах – это покупные вещи, и это очень быстро будет меняться».

«Бояться меня не надо. Я человек, который может переступить через какие-то вещи ради общего блага. Потому что я понимаю, что политики – это только наемные люди, которых нанял самый бедный украинец для того, чтобы они о нем заботились. А наши ребята чувствуют иногда себя царями, которых поставили руководить народом», - заявил С.ТИГИПКО.