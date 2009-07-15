Тимошенко пыталась побить рекорд Фиделя Кастро?

Политологи положительно оценивают главные мессиджи предвыборной кампании лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, прозвучавшие вчера на торжественном собрании по случаю 10-летия партии «ВО «Батькивщина».

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса, проведенного PR-группой «Polittech». Группа обратилась к отечественным политологам с просьбой прокомментировать ключевые мессиджи, прозвучавшие на этом мероприятии.

В частности, президент Аналитического центра «Открыта политика» Игорь ЖДАНОВ считает, что Ю.ТИМОШЕНКО в ходе предстоящей президентской кампании активно будет демонстрировать свою проевропейскость. «Это будет отделять ее от ЯНУКОВИЧА. Часть съезда уделялась именно этому вопросу: ассоциации с Европейской народной партией, поздравления, звучавшие с трибуны», - подчеркнул он.

Второй посыл, по мнению эксперта, в том, что в кампании активно будет «педалироваться тема молодежи». «В принципе она подходит имиджу ТИМОШЕНКО не только как политика, но и как человека», - отметил И.ЖДАНОВ.

Кроме того, по его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО активно будет работать с западным электоратом, ведь в ее выступлении было несколько тезисов, направленных на восприятие жителями Западной Украины, в частности, об украинском языке, отношениях с Россией.

«Хотел бы отметить, что очевидно, ТИМОШЕНКО пыталась побить рекорды лидера Кубы Фиделя КАСТРО, выступая около двух часов. Это свидетельствует, что у нее есть запас энергии на избирательную кампанию», - добавил И.ЖДАНОВ.

Кроме того, по его мнению, важна была позиция, касающаяся парламентских выборов после президентских. «Ю.ТИМОШЕНКО сейчас настроена на создание большинства после президентских выборов. Это достаточно сильный посыл для ЯНУКОВИЧА и для страны. Таким образом она легитимизирует возможное создание коалиции с Партией регионов уже после президентских выборов. Она, говоря о такой коалиции сейчас, избегает обвинений в послевыборный период, что якобы она пошла на сговор с «регионами», - убежден эксперт.

В свою очередь, директор Центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что Ю.ТИМОШЕНКО, как и ее коллеги, в своих выступлениях лишь подтвердили все предыдущие темы и сюжеты, которые будут использоваться в избирательной кампании: новые поколения в политике, политическая реформа, преодоление кризиса, попытка обеспечить единство страны. «Все эти топовые темы были авансированы предварительно. В этом смысле не было особой новизны. Я обратил внимание, что на фоне всех этих заготовок выступление лидера было почему-то достаточно фрагментарным и плохо структурированным. Были проработаны определенные фрагменты, но их изложение было достаточно сумбурным», - сказал эксперт.

По его мнению, на этих же выборах вообще будут преобладать не только темы и сюжеты, но и определены новые требования избирателя к кандидатам в Президенты. “Времена, когда кандидат мог ограничиться хорошей формой, уже прошли. В этом смысле намного более эффективными будут кандидаты, которые на каждый сюжет кампании будут предлагать понятные и доказанные формулы. Более того, видимо, впервые, будет более выразительной рациональность», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

По его словам, долгое время в политике господствовала «масово-психозная модель убеждения, а не доказательств”. “Политики научились использовать соответствующий семантический ряд: “поверить”, “говорить правду”. ТИМОШЕНКО вчера, все же, опять строила свое выступление на убеждениях, а не на доказательствах. Большой фрагмент вообще был посвящен новой мифологии, достаточно контроверссионной, о единственной революционной силе и богоизбранности. Подготовка выборов 2007 года, на этом фоне, выглядела более интересной, она была более систематизированной и креативной”, - убежден А.ЕРМОЛАЕВ.

Директор PR-группы «Polittech» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ отметил, что выступление Ю.ТИМОШЕНКО на торжественном собрании по случаю 10-летия образования ВО «Батькивщина» превзошло ожидания экспертов.

“Выступление премьер-министра отличалось от ожиданий. Ожидали, что ТИМОШЕНКО сделает съезд, по сути, предвыборным и выдвинет свою кандидатуру в Президенты, но она сосредоточилась на ключевых мессиджах для партии и для нации. Главное, о чем сказала ТИМОШЕНКО, – это была тема борьбы с кризисом. Понятно, что, делая центральной темой выборов борьбу с кризисом, она ставит себя в более сильную позицию, потому что она тот политик, который не комментирует и не критикует как другие, а ежедневно работает”, - сказал он.

По мнению Т.БЕРЕЗОВЦА, второй главный мессидж, который есть у Ю.ТИМОШЕНКО и нет у ее оппонентов, - это международный авторитет, поскольку вчера в ее адрес звучали слова поддержки иностранных политиков.

Замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ также считает, что главный мессидж вчерашнего собрания ВО «Батькивщина» заключается в том, что правительство берет на себя ответственность за ситуацию в государстве.

Кроме этого, Ю.ТИМОШЕНКО и ее политическая сила заявили о своей евроинтеграционность. “И, в частности, письмо САРКОЗИ, где он сказал, что готов приехать и поддержать ТИМОШЕНКО, является очень серьезной заявкой. Вообще международный аспект, европейскости ТИМОШЕНКО будет серьезным оппонированием пророссийскости ЯНУКОВИЧА”, - убежден эксперт.

Он считает, что мессидж по поводу ответственности лучше подходит для первого тура президентских выборов, а мессидж по поводу западной, европейской ориентации – для второго тура.