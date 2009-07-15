"Колядника" Зварича суд оставил под арестом

Печерский районный суд Киева продлил арест бывшего председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА еще на два месяца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В то же время, на вопрос, будет ли Генпрокуратура обжаловать решение Апелляционного суда Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела против бывшего заместителя председателя СБУ Тиберия ДУРДИНЦА, в пресс-службе ответили, что Генпрокуратура пока не получала этого судебного решения.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело против на то время председателя Апелляционного административного суда Львова Игоря ЗВАРИЧА за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков по месту работы и жительстсва председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн. В настоящее время он находится под стражей.

*** Генпрокуратура возбудила против Т.ДУРДИНЦА уголовное дело по ст.382 Уголовного кодекса (невыполнение судебного решения). 11 мая Печерский райсуд Киева дал разрешение на арест Т.ДУРДИНЦА в связи с тем, что он не выполняет решение Окружного админсуда о признании незаконным назначения его на должность заместителя председателя СБУ. 19 мая Т.ДУРДИНЕЦ, в соответствии с постановлением Генеральной прокуратуры и решением Печерского райсуда Киева, был объявлен в международный розыск.