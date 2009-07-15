Завтра Литвин обратится к людям

Завтра в 11.00 председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обратится к людям (ул. Грушевского, 5, брифинг-холл).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, вход журналистов по карточкам аккредитации через 1-й подъезд.

Как сообщал УНИАН, на завтра запланировано проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины, которое должно начаться в 10.00.

Заседание Согласительного совета депутатских фракций начнется в 9.30.