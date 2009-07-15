Тигипко хочет разбавить треугольник Янукович-Ющенко-Тимошенко

Экс-советник премьер-министра Сергей ТИГИПКО хочет стать Президентом Украины без поддержки каких-либо политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке на пресс-конференции.

С.ТИГИПКО подчеркнул, что чувствует в себе силы «самостоятельно поработать и вернуться в политику».

Также он считает, что ту политическую конфигурацию, которая сегодня есть в Украине, «нужно разбавить немного». «Вот этот треугольник – Янукович-Ющенко-Тимошенко – сегодня не срабатывает, неэффективен… Они не борются с кризисом, нет никакой программы, но все они принципиальны», - сказал С.ТИГИПКО.

С.ТИГИПКО акцентировал, что он сегодня ни на какие политические силы не рассчитывает. «А зачем рассчитывать на какие-то политические силы? Я не вижу сегодня настоящую политическую партию… Все партии – это полубизнесформирования, полулидерские формирования, которые держатся на бизнесово-олигархическом финансировании», - сказал он. По мнению С.ТИГИПКО, «прежде всего, ориентироваться нужно на интересы простых людей».

В то же время, политик заявил, что намерен в будущем создать свою партию, и до 2015 года она будет создана. «Со временем будет и партия. Я буду делать партию, я сделаю ее, но не в таком варианте как все – делают партию с любой идеологией, но получается КПСС. У нас все партии – это КПСС старого образца», - отметил С.ТИГИПКО.

Он сообщил, что вернулся в политику надолго. «Конечная точка, где я смогу провести среднесрочный финиш и подведение итогов, - это 2015 год… Тогда я смогу сделать выводы: конкурентоспособен я в политике или нет», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он добавил: «Я допускаю, что я могу быть неконкурентоспособным. Но сказать, что общество не такое и что меня не хотят видеть, я не могу, потому что общество всегда право, у народа всегда есть право на ошибку».