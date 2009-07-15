Депутаты разыграли между собой 17 квартир

В Верховной Раде Украины распределено 17 квартир между народными депутатами, которые им предоставлены в качестве служебного жилья.

Об этом сообщил в интервью УНИАН народный депутат, заместитель председателя комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины Валерий КАМЧАТНЫЙ.

Он отметил, что в соответствии с решением комитета эти квартиры переведены в ранг служебных, то есть после того как будет завершена “каденция парламента, эти квартиры должны быть возвращены в жилищный фонд Верховной Рады Украины”.

В.КАМЧАТНЫЙ сообщил, что было обращение более 50 народных депутатов по поводу получения служебного жилья, но поскольку в парламенте было в наличии только 17 квартир, то они распределялись путем жеребьевки.

По его словам, без жеребьевки были выделены квартиры четырем депутатам, двое из которых являются инвалидами второй группы - Николай РУДЧЕНКО (фракция Блока Литвина), Александр ЧЕРНОМОРОВ (фракция Партии регионов), участнику боевых действий Юрию САМОЙЛЕНКО (фракция Партии регионов) и Спиридону КИЛИНКАРОВУ (фракция КПУ), который имеет “рекордное количество детей среди народных депутатов Украины”.

Он отметил, что остальные депутаты принимали участие в жеребьевке. Среди тех, кому “повезло и он получил бумажку с надписью квартира”, - Валерий БОНДЫК, Юлия КОВАЛЕВА, Николай ДЕМЯНКО, Юрий КОЛОЦЕЙ, Ирина ГОРИНА, Григорий МАНЬКОВСКИЙ, Владимир ДЕМИДКО, Валерий БЕВЗЕНКО (все - из фракции Партии регионов), Юрий ПОЛУНЕЕВ, Валерий БАБЕНКО, Иван СИДЕЛЬНИК, Василий КРАВЧУК (все - из фракции БЮТ), Сергей ХРАПОВ (фракция КПУ).

На вопрос, почему в списке нет ни одного народного депутата от НУ-НС, В.КАМЧАТНЫЙ ответил, что “их всего несколько человек подали заявления, но им не повезло во время жеребьевки”.

По его словам, это распределение квартир позволит сэкономить средства Верховной Рады, поскольку один день проживания в гостинице “Киев” обходится в 400 гривен, то есть в месяц за одного депутата парламент должен платить около 12 тысяч гривен.