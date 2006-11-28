В деле отравления Ющенко появились новые версии

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО соглашается с критикой, которая прозвучала со стороны Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в адрес ГПУ о том, что уголовное дело о его отравлении расследуется достаточно медленно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Я полностью согласен (с критикой Президента – УНИАН). Я тоже не доволен», - сказал А.МЕДВЕДЬКО. При этом он сказал, что он не только не доволен действиями органов прокуратуры, но и действиями других правоохранительных органов, которые вместе со следователями ГПУ расследуют это дело. А.МЕДВЕДЬКО отметил, что он «ни в коей мере не снимает с себя ответственность» за состояние с расследованием этого дела. По словам А.МЕДВЕДЬКО, сейчас у следствия «есть новые версии, есть новые субъекты, о которых мы думаем, работаем». «Но относительно них результата пока нет», - выразил сожаление генпрокурор.

Справка УНИАН. 10 сентября 2004 года В.ЮЩЕНКО прибыл в австрийскую клинику "Рудольфиннерхаус", где ему был установлен диагноз "острый панкреатит" с осложнениями, вызванными отравлением токсинами. Согласно заключению врачей австрийской клиники, ухудшение здоровья В.ЮЩЕНКО 6 сентября было вызвано "тяжелой вирусной инфекцией и химическими веществами, которые обычно не содержатся в продуктах питания".

11 декабря 2004 года руководитель австрийской клиники "Рудольфиннерхаус" Михаэль ЦИМПФЕР сообщил, что В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином.

Позже лаборатории Нидерландов, Германии и Швейцарии подтвердили, что В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином.

Расследование дела об отравлении В.ЮЩЕНКО до сих пор не завершено.

Заместитель генерального прокурора, начальник Главного следственного управления Генерального прокуратуры Украины Ренат КУЗЬМИН в интервью газете «Коммерсант-Украина» (от 24 ноября 2006 года) заявил, что В.ЮЩЕНКО могли отравить больше двадцати человек. По словам Р.КУЗЬМИНА, кроме версии, что это могло произойти на даче САЦЮКА, проверяются и другие версии. Р.КУЗЬМИН отметил, что среди подозреваемых могло быть как ближайшее окружение Президента, люди, с которыми он часто общался, так и обслуживающий персонал.

24 ноября с.г. В.ЮЩЕНКО отметил, что он неудовлетворен ходом расследования этого уголовного дела.

"Для профессионального прокурора не должно быть вопросов, связанных с попыткой отравления", - сказал Президент.

"Установлена формула яда, идентифицирован весь процесс от приготовления еды до ее раздачи на даче у Владимира САЦЮКА, который был заместителем председателя СБУ", - отметил В.ЮЩЕНКО. Он сообщил, что диоксин изготовляется в трех лабораториях мира. Его запас в Украине прошел инвентаризацию, весь оказался на месте.