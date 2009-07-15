Дурдинец «из подполья» выиграл дело в суде

Апелляционный суд Киева отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя СБУ Тиберия ДУРДИНЦА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам заместитель председателя СБУ Николай ГЕРАСИМЕНКО.

В то же время он отметил, что уголовное дело против Т.ДУРДИНЦА на сегодняшний день не закрыто.

«Я знаю одно, что он (Т.ДУРДИНЕЦ) обратился в суд с тем, чтобы суд отменил постановление о возбуждении уголовного дела», - сказал Н.ГЕРАСИМЕНКО.

По его данным, Апелляционный суд столицы отменил решение Шевченковского районного суда о возбуждении уголовного дела и направил это дело на новое рассмотрение в тот же Шевченковский суд Киева.

В данное время, по словам Н.ГЕРАСИМЕНКО, следственные действия в отношении Т.ДУРДИНЦА не проводятся.

Вместе с тем Н.ГЕРАСИМЕНКО подчеркнул, что не знает, где сейчас находится Т.ДУРДИНЕЦ.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура возбудила против Т.ДУРДИНЦА уголовное дело по статье 382 Уголовного кодекса (неисполнение судебного решения).

11 мая Печерский райсуд Киева дал разрешение на арест Т.ДУРДИНЦА в связи с тем, что он не исполняет решение Окружного админсуда суда о признании незаконным назначение его на должность заместителя председателя СБУ.

19 мая Т.ДУРДИНЕЦ, в соответствии с постановлением Генеральной прокуратуры и решением Печерского райсуда Киева, был объявлен в международный розыск.

4 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Т.ДУРДИНЦА от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.