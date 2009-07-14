Тимошенко: День взятия Бастилии давно принадлежит всему миру

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила Президента ФранцииНиколя САРКОЗИ с национальным праздником - Днем взятия Бастилии.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, этот праздник уже давно принадлежит не только Франции, но и всему миру, ведь именно этот день стал символом рождения в Европе свободы, справедливости, равенства, братства.

“14 июля Франция, по сути, подарила миру новые горизонты жизни, придала смысл новой эпохе; Франция зажгла в сердцах и душах миллионов пламя надежды и неравнодушия. И, по-видимому, именно поэтому сегодня на всех континентах нет людей, которые бы не любили Францию, не благодарили бы судьбу за тот шанс, который был предоставлен человечеству более двухсот лет назад. Взятие Бастилии – это дата лучших надежд и преобразований, праздник величия человеческого духа, чести и достоинства”, - отметила премьер.

Также она поблагодарила Н.САРКОЗИ за его поздравление по случаю 10-летия возглавляемой ею партии ВО “Батьківщина”.

Ю.ТИМОШЕНКО пожелала Н.САРКОЗИ и народу Франции мира, согласия, процветания, расцвета и счастья.