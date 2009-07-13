Ющенко никогда не подпишет закон о разделе страны «на двоих»
18:07, 13 июля 2009Политика
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Это - политическое мошенничество?
|Ирина Ванникова
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.
По словам И.ВАННИКОВОЙ, Президент расценивает этот законопроект «как политическое мошенничество, приукрашенное правовой оболочкой».
По мнению В.ЮЩЕНКО, это продолжение попытки лишить граждан конституционного права выбора и разделить страну «на двоих».
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