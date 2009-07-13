В Кривом Роге накрыли порностудию

Сотрудниками СБУ совместно с работниками МВД в Днепропетровской области разоблачено и прекращено функционирование порностудии, которая длительное время действовала в Кривом Роге и распространяла свою продукцию через Интернет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области.

Во время проведения обысков в квартирах, где были расположены студии видеочата и офис, изъяты 20 системных блоков ЭВМ, ноутбуки, которые содержат порнографическую продукцию, видеокамеры.

29-летний организатор порностудии задержан.

Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление и распространение порнографических предметов).