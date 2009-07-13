БЮТ пришел к компромиссу с регионалами

Первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН утверждает, что Партия регионов пообещала не блокировать завтра работу Верховной Рады.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ, напомнив, что во вторник, 14 июля, будет созвано внеочередное заседание ВР.

«В течение последних дней, - отметил А.КОЖЕМЯКИН, - представители нашей фракции вели активные консультации с парламентской фракцией Партии регионов. Мы пришли к компромиссу, что парламент будет разблокирован, а рассмотрение контраверсионных вопросов, а именно: кадровых назначений в правительстве и рассмотрение законопроекта ПР о прожиточном минимуме – мы откладываем”. По словам А.КОЖЕМЯКИНА, представители Партии регионов пообещали, что блокирования парламента не будет.

По убеждению депутата от БЮТ, «если Партия регионов откажется от договоренностей и вновь под разными поводами заблокирует проведение внеочередного заседания - это будет окончательным и подтверждением того, что только на словах Партия регионов беспокоится о государстве и украинском народе».

«Самый тяжелый период кризиса Украина уже прошла. К сожалению, это происходило без какого-либо участия Партии регионов. Хочется верить, что наши коллеги не только на словах, но и конкретными действиями все-таки приобщатся к борьбе с кризисом в Украине», - отметил А.КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что в повестке дня предусматривается рассмотреть 3 вопроса: законопроект, касающийся рекапитализации банков, изменения в госбюджет в части выделения средств на проведение Евро–2012 и законопроект о выборах Президента Украины.