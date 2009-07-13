Литвин не дождется Ющенко в заблокированной Раде

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не намерен идти на специальное заседание парламента и считает соответствующую инициативу Председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА некорректной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.

«Президент Украины считает некорректной и нелогичной инициативу Владимира ЛИТВИНА о проведении специального заседания парламента с участием Президента Украины», - сказала И.ВАННИКОВА, добавив, что Президент не намерен идти в заблокированный парламент и принимать участие в развертывании парламентского кризиса.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, В.ЮЩЕНКО неоднократно отмечал необходимость возобновления деятельности Верховной Рады, поэтому он призывает как Председателя парламента, так и народных депутатов не переводить на Президента ответственность за собственные бездеятельность и беспомощность.

Как сообщал УНИАН, В.ЛИТВИН 10 июля направил письмо Президенту В.ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и лидерам фракций с предложением провести специальное заседание парламента и дать оценку последним событиям в государстве.

В.ЛИТВИН также попросил сообщить о своей позиции о таком заседании и участии в нем, подчеркнув, что «отсутствие персональной реакции также будет красноречивым свидетельством позиции».