Наша Украина официально изменила название партии

“Народный Союз Наша Украина» направил в Министерство юстиции официальное сообщение об изменении названия партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, согласно сообщению, “Народный Союз Наша Украина" переименован в «Политическую партию "Наша Украина"». Соответствующее решение было принято на VII съезде НСНУ 27 июня 2009 года.

Министерство юстиции приняло к сведению информацию о переименовании партии. Соответствующие изменения внесены в Реестр политических партий Украины, отметили в пресс-службе.

“Народный Союз Наша Украина" был зарегистрирован Министерством юстиции 22 марта 2005 года и внесен в Реестр политических партий под №112.

***В соответствии с Законом «О политических партиях в Украине», партии должны информировать Министерство юстиции Украины об изменениях названия, программы, устава, руководящих органов партии, их адреса и местонахождения в недельный срок после принятия решений по этим вопросам.