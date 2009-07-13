Севастополю недодают миллионы за базирование ЧФ РФ?

Председатель Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН считает, что сумма средств, поступающих в город в качестве компенсации за пребывание Черноморского флота РФ, должна быть увеличена в три – четыре раза.

Об этом он заявил на сегодняшнем аппаратном совещании, сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации.

«В постановлении Кабинета министров прописано: в город поступает 50% средств, которые платит Россия Украине за базирование Черноморского флота в Севастополе. В этом году Кабмин выделил нам 100 млн. грн. Впереди – битва за бюджет на следующий год. Задача – добиться увеличения этой суммы до 370–400 млн. грн.», - сказал С.КУНИЦЫН.

Аргументируя свою позицию, он отметил,что за последний год вырос курс доллара. «Думаю, будет справедливо, если все будет правильно пересчитано. Потому что Россия платит валютой, а 100 млн. грн. по курсу 4,5 - это одно, а по курсу 7,5-8 - совсем другое. Надо добиваться увеличения ассигнований, исполнения постановления. И эти дополнительные миллионы - решение социальных проблем Севастополя», - подчеркнул С.КУНИЦЫН.