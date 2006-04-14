Яценюк подтянул во власть одноклассника

Кабмин назначил директором Госдепартамента по вопросам банкротства Яна Берназюка.

Среди банкиров и чиновников о новом председателе департамента почти ничего не знают.

До этого назначения Берназюк возглавлял юридический департамент Минэкономики, а раньше в юридическом департаменте Нацбанка, когда заместителем главы Нацбанка работал и Яценюк.

Источник в Минэкономики подтвердил информацию, что Берназюк учился в школе вместе с Яценюком.

В то же время представители делового мира удивляются этому назначению.

Президент Союза кризисных менеджеров и арбитражный управляющий Павел Михайлиди отметил: "Очень важно, кто возглавит Госдепартамент по вопросам банкротства - это должен быть опытный человек, знакомый с темой банкротства и судебной практикой не понаслышке".

"Наша организация предлагала провести конкурс, на котором была бы прозрачно определена кандидатура. Но, к сожалению, Минэкономики это предложение не приняло", - добавил он.

Другой член Совета кризисных менеджеров Сергей Карпенко отметил: "Ранее среди авторитетных деятелей рынка банкротств не слышал этого имени. Не могу согласиться с мотивами его назначения, и поэтому мне этот выбор непонятен".

"Вместо того чтобы на конкурсной основе привлечь профессионалов рынка, в очередной раз тасуется колода старых знакомых - чиновники из Нацбанка или другого ведомства попадают в Минэкономики. Снова будем ходить как кони - по кругу", - добавил он.

"Дело"