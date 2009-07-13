Ющенко подписал закон о подарках госчиновникам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О принципах предотвращения и противодействия коррупции».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада Украины приняла 11 июня.

Данным законом предусмотрено, что в случае неподачи или представления недостоверных сведений лицо не может быть назначено (избрано) на соответствующую должность в государственных органах, а уже назначенное лицо подлежит освобождению.

Также предусмотрено, что эти лица не могут иметь в своем непосредственном подчинении близких лиц. В случае, если такое назначение произошло, то лицо обязано сообщить руководству органа, на должность в котором оно претендует, о работающих в этом органе близких лицах.

В законе также выписаны особенности освобождения с работы лиц, совершивших коррупционные действия.

Данный закон касается, в частности, Президента Украины, председателя ВР и его заместителей, премьер-министра Украины и членов правительства, председателя СБУ, генерального прокурора, председателя НБУ, председателя Счетной палаты, Уполномоченного ВР по правам человека, председателя ВР АРК и председателя Совета министров АРК, народных депутатов Украины, депутатов ВР АРК, депутатов местных советов, госслужащих, военных должностных лиц, должностных и служебных лиц других органов государственной власти.

Законом выписано, какие подарки могут принимать эти должностные лица, и предусмотрено, что подарки, полученные во время официальных мероприятий, должны быть переданы государству.