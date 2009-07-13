Ющенко уже присмотрел место для Еханурова

Бывший министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ может занять должность первого заместителя главы Секретариата Президента Украины.

Об этом пишет газета «Коммерсант Украина» (№115), ссылаясь на источники.

По словам источников издания, разработка новой структуры Секретариата началась в июне. "Вера УЛЬЯНЧЕНКО поручила Руслану ДЕМЧЕНКО (руководитель офиса Президента) составить новую схему с учетом изменений в руководстве Секретариата", – рассказал на условиях анонимности один из сотрудников СП. Следует отметить, пишет газета, что после назначения 19 мая В.УЛЬЯНЧЕНКО руководителем Секретариата был уволен заместитель главы СП, куратор юридического направления и спецслужб Игорь ПУКШИН, а куратором информационного направления вместо Андрея КИСЛИНСКОГО назначена Валентина РУДЕНКО. Таким образом, основные изменения коснулись вышеперечисленных направлений работы.

В Секретариате больше не будет заместителя, одновременно курирующего силовиков и судебную систему. Юридические службы Секретариата Президента уже перешли под управление заместителя главы СП Марины СТАВНИЙЧУК, ранее отвечавшей только за связи с Центризбиркомом и Конституционным Судом. Разработчики новой схемы пытались уменьшить влияние юристов, которых считают "людьми ПУКШИНА". В частности, службу представительства интересов Президента в судах, которую возглавлял бывший сотрудник компании "Пукшин и партнеры" Руслан КИРИЛЮК, объединили со службой по взаимодействию СП с КС, и, по всей видимости, статус Р.КИРИЛЮКА будет понижен, отмечает издание.

Должность "силового" заместителя главы СП со статусом спецпредставителя Президента в СБУ остается вакантной. Источники «Коммерсанта» утверждают, что основным кандидатом на этот пост является генерал-полковник СБУ Петр ШАТКОВСКИЙ, ранее работавший заместителем председателя СБУ (2000-2003 годы), и. о. председателя СБУ (2003) и заместителем секретаря СНБО (2003-2004 годы). «Объективка» ШАТКОВСКОГО сейчас на рассмотрении в Секретариате, но окончательное решение за Президентом», - сказал собеседник газеты.

Комментируя разделение "силового" и юридического блоков СП, И.ПУКШИН отметил, что эффективность новой схемы будет зависеть прежде всего от "умения кураторов направлений получать и качественно анализировать неофициальную информацию, которая не появлялась в СМИ и неизвестна широкой общественности, но представляет ценность для главы государства". При этом, по его мнению, "новым руководителям потребуется один-два, а то и три месяца, чтобы «войти в тему», вникнуть во все нюансы вверенного направления".

Информационный блок СП разделили на две части. Лариса МУДРАК осталась руководителем службы информполитики, а пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, у которой раньше не было в подчинении сотрудников, стала куратором пресс-службы, выведенной из подчинения Л.МУДРАК. "В 2006 году было требование (тогдашнего главы СП) Виктора БАЛОГИ: пресс-секретаря брали на должность «говорящей головы», без полномочий. Теперь, после ухода БАЛОГИ, ВАННИКОВА захотела изменить сложившуюся ситуацию. А учитывая ее дружбу с Валентиной РУДЕНКО и Русланом ДЕМЧЕНКО, внести эти коррективы в структуру было несложно", - объяснил собеседник «Коммерсанта».

Окончательного распределения обязанностей между Л.МУДРАК и И.ВАННИКОВОЙ пока не произошло – источники газеты отмечают, что аппаратная борьба продолжается. Сотрудники профильных подразделений СП критикуют новую схему, напоминая об отсутствии опыта работы на руководящих постах у И.ВАННИКОВОЙ, а также отмечая, что две составляющие информационного направления не имеют общего руководства и даже не будут подчинены одному заместителю. "Из-за этого двоевластия в последние недели уже началось определенное «проседание» в информполитике Президента: мы в Секретариате знаем о некоторых важных встречах Президента, в частности, в рамках визита миссии МВФ, а журналистам об этом забыли сообщить", – поделился один из сотрудников СП. "Вариант, при котором это разделение будет оправдано, если пресс-секретарь получит в управление лишь технические службы, обеспечивающие общение Президента со СМИ, в частности, аккредитацию. Иначе мне логика не совсем понятна", сказал бывший руководитель службы информполитики СП (в 2006 году) Александр СЕМИРЯДЧЕНКО.

Согласно новой структуре, существенно уменьшены полномочия первого заместителя главы Секретариата Александра ШЛАПАКА - он больше не курирует работу остальных заместителей, а занимается лишь экономическими вопросами. Впрочем, сотрудники СП утверждают, что де-факто этот порядок существует уже несколько месяцев – после назначения В.УЛЬЯНЧЕНКО главой Секретариата, пишет газета.

Как отмечает «Коммерсант», наиболее неожиданным стало появление второй должности первого заместителя главы СП. Он будет курировать работу службы по внутриполитическим вопросам и региональному развитию. Источники утверждают, что этот пост займет бывший министр обороны Ю.ЕХАНУРОВ. Скорее всего, вместе с ним на работу в СП перейдут его бывшие заместители на посту главы Минобороны – Игорь МОНТРЕЗОР и Надежда ДЕЕВА.

Как сообщал УНИАН, 10 июля глава государства Виктор ЮЩЕНКО утвердил новую структуру Секретариата Президента.