Ющенко уволил Гелетея - СМИ

09:15, 13 июля 2009
Политика
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Завтра УГОУ должны представить преемника

Гелетей
Президент Виктор Ющенко принял серьезное кадровое решение — уволил начальника Управления госохраны Украины Валерия Гелетея (Управление отвечает за безопасность первых лиц государства) и назначил на эту должность Александра Бирсана. Информацию об этом газете "Сегодня" подтвердил сам Гелетей. От подробных комментариев он уклонился, заявив, что на сайте президента указа еще не было.

Валерий Гелетей был одним из самых приближенных к экс-главе СП Виктору Балоге человеком, и после ухода с должности последнего и назначения Ульянченко было понятно, что вскоре его тоже заменят, отмечает газета. Уроженец Закарпатской области, Валерий Викторович совершил головокружительную карьеру: отработав 18 лет на различных должностях в МВД, в октябре 2006 года был назначен руководителем Главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов СП, а в мае 2007-го — начальником УГОУ (охрана высших должностных лиц). В 41 год стал самым молодым в Украине генерал-полковником. О новом месте службы не говорит, мол, сначала — в отпуск.

Завтра личному составу УГОУ должны представить его преемника — генерала Александра Бирсана. Его хорошо знают в силовых и правоохранительных структурах. Он работал в УГОУ, руководил «Альфой» Службы безопасности и Главным управлением «А» СБУ.

 

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