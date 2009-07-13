Ющенко уволил Гелетея - СМИ

Президент Виктор Ющенко принял серьезное кадровое решение — уволил начальника Управления госохраны Украины Валерия Гелетея (Управление отвечает за безопасность первых лиц государства) и назначил на эту должность Александра Бирсана. Информацию об этом газете " Сегодня " подтвердил сам Гелетей. От подробных комментариев он уклонился, заявив, что на сайте президента указа еще не было.

Валерий Гелетей был одним из самых приближенных к экс-главе СП Виктору Балоге человеком, и после ухода с должности последнего и назначения Ульянченко было понятно, что вскоре его тоже заменят, отмечает газета. Уроженец Закарпатской области, Валерий Викторович совершил головокружительную карьеру: отработав 18 лет на различных должностях в МВД, в октябре 2006 года был назначен руководителем Главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов СП, а в мае 2007-го — начальником УГОУ (охрана высших должностных лиц). В 41 год стал самым молодым в Украине генерал-полковником. О новом месте службы не говорит, мол, сначала — в отпуск.

Завтра личному составу УГОУ должны представить его преемника — генерала Александра Бирсана. Его хорошо знают в силовых и правоохранительных структурах. Он работал в УГОУ, руководил «Альфой» Службы безопасности и Главным управлением «А» СБУ.