Литвин: если и дальше будет нарастать маразм, тогда все – на выборы

Спикер Владимир Литвин заявляет, что в случае продолжения блокирования работы Верховной Рады нужно объявлять досрочные парламентские и президентские выборы.

Об этом он сказал в эфире ICTV в воскресенье.

"Мы являемся очевидцами того, что политический маразм нарастает, что сегодня есть попытка развалить то, что еще поддерживает на поверхности страну. Происходит процесс бездумного блокирования последнего более или менее работающего института. Любые уговоры не находят поддержки", - сказал Литвин.

По его мнению, "нельзя дальше допустить окончательного развала институтов власти, потому что это окончательно разорвет и развалит страну".

"Поэтому я ставлю вопрос ребром, потому что другого не вижу: сегодня надо, чтобы согласились все - президент, премьер, лидеры фракций - на то, чтобы провести специальное заседание Верховной Рады с тем, чтобы они там, публично... дали оценки, что происходит и что будут делать", - сказал Литвин.

"А если будет окончательно продемонстрировано, что расхождения настолько большие, тогда надо признать честно, что все неспособны представлять интересы страны. И тогда принять политическое решение и провести немедленно досрочные выборы и президента, и Верховной Рады", - добавил он.

При этом спикер подчеркнул, что "это политическое решение", и он "не очень его воспринимает".

"Под это надо подвести соответствующую законодательную базу, чтобы легализировать это политическое решение. В частности, что касается Верховной Рады, выбирать только в округах по представлению политической силы", - сказал он.

"Если следовать закону, то выборы проводить невозможно. Но если власть беспомощна, парализована, то тогда одно из двух - или придут в себя и начнут работать, а если нет, то что, ждать, когда все полностью пойдет прахом? Тогда принимайте политическое решение, публично отказывайтесь от власти... Но не хотят делать ни первого, ни второго, ни третьего", - добавил Литвин.

Украинская правда