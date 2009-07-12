Литвин планирует попасть во второй тур, и не только
22:30, 12 июля 2009Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не будет отказываться от участия в президентской кампании.
Об этом он заявил в эфире телеканала ТВІ.
Отвечая на вопрос: « Вы допускаете ситуацию, при которой Вы отказываетесь от участия в президентских выборах?» В.ЛИТВИН заявил: «Сегодня не допускаю».
В то же время он дал понять, что не только планирует попасть во второй тур на выборах президента, но и победить.
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