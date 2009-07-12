Литвин: мне должность спикера не печет

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что на будущей неделе не будет принят проект Закона «О внесении изменений к Закону Украины «О выборах Президента Украины», автором которого он является.

Об этом спикер сказал в интервью на телеканале ICTV.

По его словам, “закон о выборах не будет принят”. Он прибавил, что поэтому внес законопроект, предусматривающий только внесение изменений по закону о выборах Президента Украины в части сокращения избирательной кампании со 120 до 90 дней.

В.ЛИТВИН выразил убеждение, что данный закон в случае его принятия в парламенте Президент подпишет.

Руководитель парламента считает, что после принятия данного решения можно будет в ВР доработать изменения, касающиеся выборов Президента.

В.ЛИТВИН отметил, что “сегодня есть попытка накинуть рейдерские схемы на этот закон для того, чтобы с помощью разных норм и положений обеспечить преимущества одному или нескольким кандидатам”.

Говоря о своем предложении провести досрочные парламентские выборы, В.ЛИТВИН отметил, что этот вопрос был поставлен и с целью “проверить и показать настоящие намерения и действия тех людей, которые кричат, что всех нужно погнать на выборы, а сами они абсолютно этого не хотят”.

Он прибавил, что “есть такие моменты, когда на волну нужно пускать встречную волну”.

“Эту волну и запущено. Пусть теперь думают над своими аргументами”, - отметил В.ЛИТВИН.

Отвечая на вопрос, поддержит ли фракция Блока Литвина решение о досрочных парламентских выборах, поскольку в таком случае он потеряет должность спикера, В.ЛИТВИН ответил: “Вы знаете, мне должность спикера не печет”.

“Именно из-за этого я имею мужество и силу воли говорить о том, что дальше спокойно смотреть, как власть демонстрирует свои действия как похоронная команда, нельзя, потому что это аморально и нечестно”, - подытожил он.