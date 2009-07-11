Шуфрич: где настоящий Литвин?

Должность председателя Верховной Рады является причиной изменения позиции Владимира ЛИТВИНА по ряду вопросов, заявил народный депутат от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ вчера вечером в эфире программы «Шустер-Live» на ТРК «Украина».

По словам Н.ШУФРИЧА, в августе 2008 года В.ЛИТВИН заявлял, что коалицию с участием БЮТ и НУ-НС необходимо распустить, а уже в декабре 2008 года Блок Литвина вошел в состав этой коалиции.

Н.ШУФРИЧ также добавил, обращаясь к В.ЛИТВИНУ: «Вы подвергали сокрушающей критике возможность создания коалиции Партии регионов и БЮТ, а затем через две недели сказали, что только такая коалиция может вытянуть страну».

По его словам, «в первом случае Владимир ЛИТВИН стал Председателем Верховной Рады Украины». «Как только вам гарантировали, в рамках возможной коалиции Партии регионов и БЮТ, оставить за вами кресло спикера, вы опять начали поддерживать конъюнктурно новую конструкцию», - добавил Н.ШУФРИЧ.

Как сказал депутат, сначала В.ЛИТВИН критиковал Партию регионов за то, что она блокирует работу парламента с целью его роспуска, а сегодня «сам призывает к роспуску парламента».

«Где же настоящий ЛИТВИН? Какой ЛИТВИН нужен Украине: тот, который сел на электрическое кресло, на котором уже сгорел не один спикер», - заявил Н.ШУФРИЧ. Он добавил, что «политическая конъюнктура не стоит того, чтобы, при всём уважении к Вам, так цинично обманывать людей».

В ответ В.ЛИТВИН заявил: «Какой я был, такой и остался». «Когда вы не могли разделить страну между собой на двоих (речь идет о фракциях Партии регионов и БЮТ – УНИАН), когда люди не хотели идти на выборы, я взял на себя ответственность», - отметил Председатель ВР.

В.ЛИТВИН подчеркнул: «Вы, пожалуйста, дорастите, дотянитесь и сделайте то, что мне удалось сделать в такой сложной ситуации, и будет все нормально».

Председатель ВР предложил Н.ШУФРИЧУ измененный лозунг: «Стране нужен только ЛИТВИН».

Как сказал В.ЛИТВИН, в ситуации, когда политические силы не могут договориться о сотрудничестве, выход единственный - «нужно идти на выборы».