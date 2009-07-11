Наша Украина: БЮТ и ПР опять сговорились

Президиум политического совета партии “Наша Украина” заявляет, что изменения к закону о выборах Президента Украины, принятые парламентом в первом чтении, составляют серьезную опасность для украинской демократии и прозрачности избирательного процесса.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении “Нашей Украины”.

В партии отмечают, что “эти изменения противоречат действующему законодательству Украины и ограничивают конституционные права избирателей и кандидатов на должность главы государства”.

”Мы расцениваем предложенные изменения как очередную попытку Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко – под прикрытием взаимного противостояния в стенах парламента – заложить фундамент для будущего раздела страны между своими политическими силами. Мы убеждены, что эти изменения – отголосок провала конституционного переворота, который планировался так называемой “широкой коалицией” во главе с премьер-министром ТИМОШЕНКО и лидером Партии регионов ЯНУКОВИЧЕМ”, -говорится в заявлении “Нашей Украины”.

В партии убеждены, что “вместо расширения демократических норм в избирательном процессе законопроект Партии регионов и БЮТ вводит механизмы узурпации власти двумя политическими силами”.

“Волеизъявление граждан стремятся взять под полный контроль парламентских политических партий, а фактически – двух крупнейших фракций Верховной Рады Украины. Такой подход является политически тенденциозным и направлен на то, чтобы превратить всенародное избрание главы государства в исключительно партийный проект”, - считают в “Нашей Украине”, уточняя, что введенный в законопроекте “принцип формирования избирательных комиссий – это несправедливые политические преимущества, которые взрывают демократические основы выборов и суживают конституционные права других субъектов политического процесса, законодательно закрепляя неравные условия участия всех кандидатов”.

По мнению членов президиума “Нашей Украины”, “действующему законодательству противоречат также положения законопроекта, касающиеся роли судов в избирательной кампании и в определении результатов голосования”.

“Законопроект лишает кандидатов на должность Президента возможности оспаривать решение о снятии их кандидатуры с предвыборной гонки, ограничивает право суда вмешиваться или реагировать на нарушение избирательного законодательства и разрешать споры по определению результатов голосования”, - отмечается в заявлении.

В “Нашей Украины” также не согласны с тем, что ”субъектам избирательного процесса запрещено обращаться с жалобами в день голосования и в дни определения результатов в Центральную избирательную комиссию”.

”Предложенные изменения предусматривают отмену голосования на дому, что является прямым нарушением прав человека. Такое ограничение лишает граждан, которые по объективным причинам не могут посетить участок, выразить свою политическую волю”, - отмечается в заявлении.

”Наша Украина” обеспокоена тем фактом, что “данный законопроект также подрывает международный авторитет Украины как демократического правового государства и призывает парламент и все политические силы Украины развивать, а не свертывать демократические процессы в государстве, расширять и укреплять права человека и гражданина, а не жертвовать ими ради собственного политического будущего”.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты по выборам Президента Украины”.