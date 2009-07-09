Депутат предлагает запретить избирательные блоки
20:23, 09 июля 2009Политика
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Лавринович внес законопроект
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ предлагает запретить избирательным блокам политических партий принимать участие в выборах всех уровней.
Первый вице-спикер сегодня зарегистрировал в парламенте проекты законов “О внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" и “О внесении изменений в Закон Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей".
В этих проектах А.ЛАВРИНОВИЧ предлагает изъять исключить блоки политических партий из субъектов избирательного процесса.
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