Где Тимошенко может собрать дополнительные 20 миллиардов

Взяв под контроль сферу предоставления платных услуг министерствами и ведомствами, правительство может дополнительно собрать в бюджет до 20 млрд. грн., пишет еженедельник «Комментарии:».

По информации издания, за последние несколько месяцев с тысячи предприятий, которые предоставляют гражданам такого рода услуги, на обслуживание в Госказначейство удалось перевести около двух сотен. От деятельности этих предприятий на казначейские счета поступило приблизительно 4 млрд. грн. По прогнозам Министерства финансов Украины, до конца года общий денежный потенциал от всех учреждений, которые предоставляют платные государственные услуги, может добавить в казну до 20 млрд. грн.

Как отмечает издание, правительство еще до президентского указа №508 об упорядочении системы предоставления платных госуслуг разработало и подало в Верховную Раду Украины проект закона об услугах, которые предоставляют органы государственной власти, местного самоуправления и бюджетных учреждений (№4176).

В соответствии с законопроектом, органы местного самоуправления и Кабмин (если иное не предусмотрено законами) наделяются правом определять порядок предоставления платных услуг государственными учреждениями и предприятиями, а также размер платы за них и процедуру внесения средств. Кроме того, законопроект предупреждает невозможность делегировать субъектам хозяйствования, которые не имеют статуса бюджетных учреждений, полномочия по предоставлению услуг, закрепленных за госструктурами. Но главное, в законопроекте указано, что плата, которая поступает от предоставления услуг, зачисляется в бюджет соответствующего уровня.

Эта инициатива Кабмина разработана не столько с целью облегчить и удешевить услуги госорганов для населения, сколько перераспределить получаемые доходы, отмечают «Комментарии:».

Эксперты, в частности, не согласны со стремлением правительства запретить министерствам и ведомствам делегировать полномочия по предоставлению административных и государственных услуг частным фирмам. В таком случае, отмечают «Комментарии:», остается непонятным, кто будет предоставлять эти услуги, или как существующие частные предприятия можно перерегистрировать в госорганы. «В результате такой реорганизации подорожают госуслуги. В таком случае сотрудникам предприятий, которые стали госструктурами, придется платить зарплату из госбюджета, а благодаря статусу госслужащего сотни новых чиновников в будущем будут получать повышенную пенсию», - утверждает экономист Виктор ЛИСИЦКИЙ.

Справка УНИАН. По оценкам Главного экономического управления Секретариата Президента, в Украине насчитывается более 600 платных госуслуг, из которых 76% можно получить не только от государственных, но и от частных учреждений. Только 6% платных услуг являются административными, и их предоставляют непосредственно органы власти. 8% платных услуг — это процедурные действия, за которые плата взимается неоправданно. Еще 5% от общего количества платных услуг - предоставление информации и разъяснений, столько же приходится на взимание платы за выполнение органами власти своих прямых функциональных обязанностей, которые они определили как «услуги».

Как отмечал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, примером безосновательного делегирования государственных функций является Министерство юстиции. При ведомстве функционирует государственное предприятие «Информационный центр», который является администратором Единого государственного реестра нормативных актов и еще 15-ти реестров. На протяжении последних шести лет только это госпредприятие на их обслуживании и предоставлении информации о реестрах заработало свыше 1 млрд. грн.

Предприятия, которые зарабатывают на госуслугах, значатся при всех министерствах и ведомствах. Лидирует в этом списке МВД. Созданные при нем предприятия предоставляют более 150 различных видов платных услуг.