Украине стоит ввести национальный праздник – День расчета за газ?

Решение правительства об увеличении уставного фонда НАК “Нафтогаз Украины” на 18,6 млрд. грн. за счет реализации облигаций внутреннего государственного займа является продолжением эмиссионной схемы оплаты за газ с использованием госбанков.

Об этом заявил в интервью журналистам заместитель председателя совета общественной организации “Фронт перемен” Андрей ПЫШНЫЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ПЫШНЫЙ отметил, что «расчеты за газ как никогда непрозрачные и запутанные”.

“Невзирая на то, что в этот раз используется схема с резервным фондом и ОВГЗ, сумма, на которую запланировано увеличить уставный фонд газового монополиста, – очевидно, чисто случайно – совпадает с суммой последнего кредита, выданного ему “Ощадбанком” для выплат “Газпрому”, – добавил А.ПЫШНЫЙ.

Он также допустил, что газовые счета в этом месяце опять оплачены благодаря кредиту “Ощадбанка”, и все это сделано в рамках так называемой программы оздоровления «Нафтогаза», которую предлагает правительство.

По его мнению, для выполнения текущих газовых обязательств подтягиваются все возможные ресурсы государства, но саму проблему никто не решает.

«Вопрос уже перестал быть политическим. Дошло до того, что Президент и премьер-министр соревнуются за ежемесячный статус спасителя страны от газовой петли», – подчеркнул А.ПЫШНЫЙ.

Он напомнил, что во всех европейских странах вопрос оплаты за газ является исключительно корпоративным. Оплата осуществляется за счет средств потребителей, действует прозрачное ценообразование, функции не сконцентрированы на одной компании, а разделены между всеми звеньями - от добычи до поставки конечному потребителю.

А.ПЫШНЫЙ уверен, что из-за такой суматохи вокруг газа рядовой украинец разбирается в этих вопросах уже не хуже, чем рядовой европейский энергетик.

«Осталось только учредить национальный праздник каждого 8 числа нового месяца – "День расчета Украины за газ". После этого можно еще и сделать его выходным днем с обязательными массовыми гуляниями и вручением государственных наград», – резюмировал А.ПЫШНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Кабинет министров решил увеличить уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд. грн. за счет средств стабилизационного фонда, полученных от реализации облигаций внутреннего государственного займа.