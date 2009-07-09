Ющенко не обязан спрашивать мнение Тимошенко о назначении судей КС

Конституционный Суд Украины определил, что Президент не обязан проводить консультации с премьер-министром и министром юстиции относительно назначения судей Конституционного Суда Украины по своей квоте.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение КС принял по представлению Президента и обнародовал сегодня на своем заседании.

Президент Украины просил КС установить, соответствует ли Конституции ряд положений закона о Конституционном Суде Украины от 16 октября 1996 года.

В ходе рассмотрения дела КС констатировал, что вопрос назначения трети состава КС, по Конституции, относится к полномочиям Президента, и Конституция не обусловливает реализацию Президентом этих конституционных полномочий путем проведения консультаций.

По решению суда, в соответствии со ст. 106 Конституции, не могут устанавливаться законами Украины какие-либо полномочия главы государства за исключением тех, которые определены Конституцией Украины, однако также не могут устанавливаться и ограничения этих полномочий, поскольку они также должны закрепляться непосредственно Конституцией Украины.

Учитывая то, что в ст. 106 Конституции не предусмотрено проведение Президентом предварительных консультаций с премьер-министром и министром юстиции относительно кандидатур на должности судей КС, суд пришел к выводу, что ч. 1 ст. 6 закона о Конституционном Суде Украины от 16 октября 1996 года не соответствует Конституции Украины.