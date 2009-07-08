Кислинский обиделся на Москаля и подал в суд

Заместитель председателя Службы безопасности Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ требует от народного депутата Геннадия МОСКАЛЯ опровергнуть обвинения в свой адрес.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

“В связи с появлением в некоторых средствах массовой информации заявления народного депутата Украины Г.МОСКАЛЯ заместитель председателя СБУ А.КИСЛИНСКИЙ обратился в суд с целью защиты своей чести, достоинства и деловой репутации”, – говорится в сообщении.

СБУ заявляет, что последние заявления Г.МОСКАЛЯ являются откровенно лживыми и клеветническими, носят откровенно провокативный характер и имеют целью дискредитацию СБУ и ее руководства на фоне расследования общественно значимых дел.

Как сообщалось, Г.МОСКАЛЬ заявил, что ранее А.КИСЛИНСКИЙ занимался сутенерством. Среди прочего нардеп назвал трассу и кемпинг, которые, якобы, "обслуживал" нынешний заместитель головы СБУ.

К этому Москаль прибавил, что у него есть "соответствующие документы: приводы, объяснительные и тому подобное" и он может "лично направить президенту настоящие документы".