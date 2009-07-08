Состоится ли заседание Верховной Рады?

Работа парламента парализована уже вторую неделю. Партия регионов блокирует президиум - с требованием принять закон об увеличении минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Договориться на согласительном совете лидерам фракций не удалось. Регионалы для повышения социальных стандартов насчитали около пятнадцати с половиной миллиардов гривен, Бютовци же ссылаясь на данные министерства финансов говорят о 37 миллиардах. Кроме того, Минфин опасается, что для увеличения минимальной зарплаты нужно провести эмиссию – то есть выпустить новые деньги. А это прямой путь к инфляции. Рабочая группа так и не пришла к компромиссу. Регионалы собрали подписи для проведения внеочередной сессии парламента на будущей неделе. Это возмутило спикера, ведь по официальному календарю в пятницу истекает последняя неделя сессионных заседаний.

ICTV