Минагрополитики хочет еще одну Госинспекцию - по виноделию

Министерство аграрной политики Украины инициирует создание Государственной инспекции по виноделию и виноградарству.

Текст проекта закона «О внесении изменений в Закон Украины «О винограде и виноградном вине» опубликован на сайте Министерства аграрной политики Украины.

Согласно проекту документа, деятельность в отрасли виноделия и виноградарства будет регулировать Государственная инспекция по виноделию и виноградарству при центральном органе исполнительной власти по вопросам аграрной политики.

Главным заданием Госвининспекции будет контроль за состоянием и качеством сырьевой базы виноделия, соблюдением технологических правил переработки винограда и обработки виноматериалов с целью предотвращения фальсификации вин, вермутов, коньяков и бренди.

Должностные лица Госвининспекции в рамках своей компетенции имеют право на беспрепятственный доступ на предприятия, в учреждения и организации, которые занимаются выращиванием, производством, хранением винограда и реализуют винодельческую продукцию, независимо от формы собственности, хозяйствования, а также на предприятия с иностранными инвестициями. Кроме того, они имеют право проверять наличие специальных разрешений (лицензий) на производство и реализацию винодельческой продукции, ее качество, соблюдение условий технологической дисциплины, санитарно-гигиенических норм и правил, качество сырья и материалов при выращивании винограда и винодельческой продукции.

Как сказано в пояснительной записке, необходимость разработки проекта обусловлена отсутствием механизма предупреждения фальсификации винодельческой продукции.

Для создания Госвининспекции необходимо предусмотреть выделение Минагрополитики из госбюджета 6 млн. грн. в год.

По мнению разработчиков законопроекта, создание Госвининспекции позволит упорядочить производство винодельческой продукции на предприятиях всех форм собственности, активизировать борьбу с фальсификацией вин на всех этапах их производства и в торговле, защитить покупателей и государство от недобросовестных производителей. Авторы законопроекта считают, что его принятие будет стимулировать развитие виноградарства и повышение качества сырья для производства винодельческой продукции, которая сможет конкурировать с импортным товаром.

По оценкам экспертов, ежегодные убытки от распространения контрафактной, фальсифицированной и недоброкачественной винодельческой продукции из-за непоступления налоговых платежей в национальные бюджеты составляют в России около 3 млрд. долл., в Украине – 1,5 млрд. долл.