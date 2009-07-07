Луценко уверяет, что во Франкфурте «не прикрывался диппаспортом»
«Я надеюсь, что инцидент будет исчерпан»
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО надеется на объективные выводы Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию инцидента, который произошел при его участии в аэропорту Франкфурта-на-Майне.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, оставляя заседание ВСК.
«Я ожидаю объективного решения, и я уверен, что если решение будет профессиональным, то мы узнаем нормальную истину о том, что в отношении ЛУЦЕНКО, его сына и членов делегации не было и нет никакого уголовного дела в Германии», - сказал он.
Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что не совершал никаких незаконных действий и во время данного инцидента «не прикрывался дипломатическим паспортом». «Я надеюсь, что этот инцидент будет исчерпан», - сказал министр.
Как сказал Ю.ЛУЦЕНКО, он признал свои ошибки и свою определенную лихорадочность, которая заключалась в некоторых недопустимых высказываниях во время инцидента в аэропорту.
Во время заседания комиссии ВР министр заявил, что он исключает, что сложившаяся ситуация была спланированной.