Луценко считает, что Ющенко на нем отыгрывается

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО считает безответственными заявления высшего руководства государства, которые дискредитируют деятельность правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я считаю заявления высшего руководства государства, которые дискредитируют силовую часть государственной власти, безответственными. Милиция не без греха. Это не секрет, что в наших рядах есть изменники службы, которых мы сотнями увольняем из органов, но бросать тень на сотни тысяч честных работников, которые в трудных материальных условиях с минимальной заработной платой, при минимальной технической оснащенности каждый год наращивают результаты по противодействию преступности и коррупции, просто безответственным. Я возмущен такими заявлениями и переадресовываю это тем, кто готовит Президента к таким безответственным заявлениям. С моей точки зрения, следует низко поклониться, поблагодарить, а еще лучше - подписать несколько десятков представлений министра внутренних дел на отличие государственными наградами тех боевых офицеров, которые с риском для своей жизни и здоровья делают, несмотря на бардак в головах политиков, то, что им велит закон», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он заверил, что МВД и в дальнейшем остается единственным центральным органом исполнительной власти, который ежегодно может отчитываться на вверенной ему территории.

«Я могу с ответственностью заявить, что по преступлениям против личности (разбои, кражи и т. п.) – мы вышли на докризисный уровень, мы сбили волну преступности. Я это могу доказать кому угодно. Противодействие взяточничеству со стороны МВД также стоит на должном уровне. К сожалению, перед выборами у многих, к сожалению, это проявляется и у Президента Украины, есть искушение отыграться на тех, кто добросовестно выполняет свои обязанности», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его убеждению, неважно, кто будет министром внутренних дел через год, через пять лет, «но важно, чтобы система МВД не взрывалась руководителями государства». «Это фактически подрыв самой государственной власти», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.