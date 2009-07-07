Литвин считает, что центром политического диалога должна быть ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что центром политического диалога должен быть парламент.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, такое мнение В.ЛИТВИН выразил сегодня на встрече с Федеральным президентом Австрии Хайнцем ФИШЕРОМ, который находится в Украине с визитом.

В начале встречи руководитель украинского парламента отметил, что сегодня, когда речь идет о двусторонних отношениях между Украиной и Австрией, есть все основания говорить об их поддержке в парламенте.

В.ЛИТВИН подчеркнул особо приязненное отношение к Австрии со стороны Верховной Рады Украины, «невзирая на особенную поляризацию украинского парламента в канун президентских выборов». В этом контексте он высказался за необходимость постоянного диалога между всеми участниками политического процесса в Украине и за то, что «сердцевина этого диалога должна быть в парламенте».

В свою очередь, Федеральный президент Австрии подчеркнул, что отношения между Украиной и Австрией развиваются очень хорошо, имеют под собой стабильную солидную основу, «невзирая на то, есть или нет избирательной кампании». «Эти отношения развиваются интенсивно, в интересах двух стран, и это я хотел продемонстрировать своим визитом», - сказал Х.ФИШЕР.

Президент Австрии напомнил, что имеет солидный опыт парламентской работы, ведь много лет был парламентарием, вице-спикером и спикером парламента. Стороны высказались за активизацию и углубление парламентской составляющей двусторонних отношений.

Участники встречи обсудили текущую экономическую ситуацию в обеих странах и выразили свое виденье относительно путей преодоления последствий финансово-экономического кризиса.