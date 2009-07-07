В БЮТ хотят ввести новый сбор - на театры и кино

Народный депутат Украины (БЮТ) Сергей ТЕРЕХИН предлагает ввести сбор на развитие театрального творчества и кинематографии в Украине.

Это предусмотрено проектом закона об общегосударственном сборе на развитие театрального творчества и кинематографии, автором которого он является (регистр. №4764 от 3 июля 2009 г.).

Автор законопроекта отметил, что доходы от предоставления телекоммуникационных услуг (кабельной связи и Интернет) в 2008 г. составили около 3,2 млрд. грн., валовые поступления от кинотеатрального показа, телепоказа – около 500 млн. грн., валовые поступления от реализации видеопродукции в среднем составляют 300 млн. грн. Прогнозный объем поступлений от внедрения театрального сбора будет составлять около 300 млн. грн.

В объяснительной записке к законопроекту указано, что его принятие поспособствует привлечению дополнительных средств на финансирование государственного заказа на постановку театральных представлений и производство национальных документальных и художественных фильмов (включая анимационные);

субсидированию стоимости входных билетов, которые дают право доступа на театральные представления или к местам демонстрирования фильмов, снятых в рамках госзаказа, а также субсидированию стоимости их проката в киносети и на каналах телевидения; субсидированию расходов на гастрольную деятельность театральных трупп с представлениями и расходов на показы фильмов, снятых по госзаказу, на фестивалях, других театральных и кинематографических акциях, включая международные; субсидированию расходов на постановку театральных представлений или выработки фильмов в пределах преддипломной, дипломной и последипломной творческой деятельности одаренной молодежи (независимо от формы их учебы – бюджетной или контрактной) и т.д.

Реализация положений данного законопроекта требует внесения изменений в Закон «О системе налогообложения».