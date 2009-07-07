Ющенко: в Украине еще не родился политик, который закрыл бы газ Европе

Украина предлагает Австрии совместно реализовать ряд проектов в энергетической, аграрной и космической отраслях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на украинско-австрийском бизнес-форуме, который проходит сегодня в Киеве.

По его словам, также наша страна заинтересована в сотрудничестве с Австрией в сферах самолето-, машиностроения и тому подобное.

«Здесь непочатый край работы, и миссия сегодняшнего форума заключается в одном – бизнесу Украины и Австрии нужен диалог», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Во время выступления Президент рассказал о ситуации в украинской экономике и о влиянии мирового финансового кризиса на нее. В частности, В.ЮЩЕНКО сообщил о резком сокращении объемов экспорта и, как следствие, недополучении большого объема валюты, что в свою очередь повлияло на финансовый рынок.

Также Президент рассказал о мерах, предпринятых Украиной для преодоления последствий кризиса.

«Нам пришлось девальвировать гривню с начала экономического кризиса на 52%. Я об этом нечасто говорю, но я уверен, что это один из стратегически правильных шагов, который сегодня дает возможность поднять с колен украинского экспортера, это один из шагов для улучшения состояния украинской экономики», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Среди задач, которые власть еще должна выполнить, глава Украинского государства отметил возможность оптимизации показателей государственного бюджета.

Возвращаясь к украинско-австрийским отношениям, Президент отметил, что сегодня их можно ставить в пример, поскольку существует совершенная договорная база, большое количество австрийских компаний работает на украинском рынке.

«Наша цель – сформировать такое экономическое поле, которое будет адекватно для европейского бизнеса», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, в своем выступлении Президент затронул вопрос транзита российского газа в ЕС. Он в который раз заверил, что Украина не допустит перебоев с поставками газа в Европу.

«Я уже говорил: в Украине еще не родился политик, который бы закрыл кран поставки газа в Европу. Напротив, мы будем перекрывать краны десяткам национальных потребителей для того, чтобы показать, насколько важно для нас сотрудничество с Европейским Союзом, европейским потребителем», - сказал В.ЮЩЕНКО.